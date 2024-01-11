МИД Молдавии выразил сожаление решением РФ закрыть въезд для некоторых лиц республики

По словам представителя ведомства Игоря Захарова, "несмотря на этот факт, Молдова сохраняет свою твердую приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета"

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выразило сожаление решением России закрыть въезд для некоторых лиц из республики.

"Решение Российской Федерации вызывает сожаление", - говорится в комментарии представителя ведомства Игоря Захарова на сайте МИД республики.

Он подчеркнул, что, "несмотря на этот факт, Молдова сохраняет свою твердую приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета".

Во вторник посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ. Ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва довела до посла решение о закрытии въезда в РФ некоторым официальным лицам республики в ответ на действия молдавского руководства. В МИД РФ отметили, что дипломату также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Молдавии оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО, что ведет "к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима".