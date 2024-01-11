Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о противоминной группе в Черном море

Военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в регионе, заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. Об этом сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) турецкое оборонное ведомство.

"Военные действия [на Украине] создали негативные условия для безопасности в Черном море, создали минную угрозу. Мы в составе трех стран прошлым летом решили принять меры для защиты, создать совместную группу. Было принято решение и сейчас оно подписанное перед вами. Будет создан комитет, в котором большинством голосов будет решаться вопрос об участии в этой работе". - сказал глава МО Турции Яшар Гюлер на церемонии подписания документа.