Премьер Чехии заявил о планах открыть генеральное консульство в Бомбее

Петр Фиала в ходе визита в Индию посетил также Центр искусственного интеллекта, роботизации и кибернетики, который планируют запустить в конце 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Чехия планирует открыть генеральное консульство в Бомбее. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала в ходе визита в Индию.

"Планируем открыть генеральное консульство в Бомбее", - сказал премьер, выступая в университете города Джайпур. В этом городе он посетил также Центр искусственного интеллекта, роботизации и кибернетики, который планируется запустить в конце года. Научное учреждение будет подключено к реализации индийско-чешских проектов в сфере биомедицины и роботизации промышленных процессов.

Премьер Чехии завершает визит в Индию. В среду он провел переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди и выступил на международной конференции Vibrant Gujarat Global Summit. Индия и Чехия, согласно заявлению сторон для журналистов, намерены развивать стратегическое партнерство в сферах инноваций, науки и технологий.