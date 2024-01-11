Президент Польши примет меры по освобождению арестованных политиков

Заведующий президентской канцелярией Марчин Масталерек сообщил, что "дело не закрыто" и Анджей Дуда "не изменит своей позиции"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда знает, как освободить арестованных 9 января экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, но его план пока не будет разглашаться. Об этом в интервью радиостанции RMF24 сообщил заведующий президентской канцелярией Марчин Масталерек.

"Я не хотел бы публично объявлять о шагах президента. Я знаю, что у него есть план. Он знает, что делать", - сказал чиновник.

Масталерек отметил, что "дело не закрыто" и "президент не изменит своей позиции".

10 января Дуда заявил, что он "глубоко потрясен" арестом Каминьского и Вонсика и что "не успокоится, пока их не освободят". Глава государства также подчеркнул, что "в последние дни [в Польше] происходят нарушения закона и польской конституции".

Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Каминьский и Вонсик были арестованы 9 января в президентском дворце. 20 декабря 2023 года суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы Центральное антикоррупционное бюро.