В Латвии решили передать Дом Москвы в собственность государства

Вырученные от последующей продажи средства передадут Украине

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Латвийские власти передают Дом Москвы в Риге в собственность государства. Решение об этом утвердил Сейм (парламент) балтийской республики, сообщил портал национального гостелерадио LSM.lv.

"Сейм в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства", - говорится в сообщении. Согласно плану действий в отношении Дома Москвы, здание будет продано, а вырученные средства передадут Украине.

Как утверждает парламентская комиссия по национальной безопасности, эти действия обеспечат прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии, происходящей под прикрытием культурных мероприятий в Доме Москвы.

Право собственности на здание Дома Москвы в Риге закреплено за департаментом городского имущества российской столицы.