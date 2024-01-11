В Таиланде подтвердили законность пребывания в больнице осужденного экс-премьера

Таксин Чинават 22 февраля может получить право на условно-досрочное освобождение как заключенный старше 70 лет с сопутствующими заболеваниями

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. Департамент исполнения наказаний Таиланда подтвердил законность пребывания бывшего таиландского премьер-министра Таксина Чинавата в полицейском госпитале Бангкока, поскольку его возвращение в тюрьму может поставить под угрозу его жизнь. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

В ведомстве указали, что Чинават был переведен в больницу 23 августа 2023 года, поскольку нуждался в лечении и постоянном медицинском наблюдении. В связи с тем, что состояние экс-премьера может привести к появлению симптомов, требующих немедленного оказания медицинской помощи, его пребывание в больнице было продлено по истечении отведенных по закону на лечение 120 дней. Департамент также заявил, что соблюдает правила обращения с заключенными за пределами тюрьмы и уважает права заключенных на неприкосновенность частной жизни.

74-летний Чинават 22 августа 2023 года вернулся в Таиланд после 15 лет добровольного изгнания. Сразу после общения с родственниками и сторонниками его доставили в Верховный суд, который оставил в силе несколько приговоров, общий срок тюремного заключения по которым составлял восемь лет. Департамент исполнения наказаний на следующий день сообщил, что Чинават был госпитализирован после того, как врачи диагностировали у него ишемию, гипертонию, изменения в легких в результате перенесенного ковида и грыжу межпозвоночных дисков. Чинават 31 августа подал прошение о королевском помиловании. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) помиловал его с учетом внесенного им вклада в развитие страны и сократил срок тюремного заключения до одного года.

В октябре он перенес 5-часовую ортопедическую операцию, после чего проходил курс реабилитации. После отбытия шестимесячного срока он может получить право на условно-досрочное освобождение как заключенный старше 70 лет с сопутствующими заболеваниями. Как ожидается, это может произойти 22 февраля.

Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, затем он окончательно покинул страну. Суд в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.