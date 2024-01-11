Представитель ЮАР заявил, что Израиль был намерен совершить геноцид в секторе Газа

Адвокат Адила Хассим обратила внимание на то, что действия Израиля были направлены на вынужденное переселение палестинцев и преднамеренное распространение голода, обезвоживания и истощения

ГААГА, 11 января. /ТАСС/. Израиль имел намерение совершить геноцид против палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил адвокат Верховного суда ЮАР Тембека Нгкукаитоби, представляющий страну на слушаниях в Международном суде ООН по иску против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Израиль имел намерение совершить геноцид, что явно следует из того, как проводилась военная операция, - отметил он. - Она основывалась на уверенности в том, что врагом является не движение ХАМАС, а весь уклад палестинской жизни в секторе Газа".

Со своей стороны адвокат Адила Хассим обратила внимание на то, что действия Израиля были направлены на вынужденное переселение палестинцев и преднамеренное распространение голода, обезвоживания и истощения. "Операция Израиля привела к массовому голоду, в кризисной ситуации находится 93% населения сектора Газа, - подчеркнула она. - Обстановка настолько тяжелая, что эксперты сейчас предсказывают, что больше палестинцев могут умереть от голода и болезней, чем от бомбардировок. Израиль же тем временем продолжает препятствовать эффективной доставке гуманитарной помощи палестинцам".

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках этого иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Помимо этого, ЮАР потребовала введения предупредительных мер, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав и "обеспечить соблюдение Израилем обязательств по конвенции". Именно этому вопросу посвящены данные слушания, которые проходят 11-12 января. В первый день слово предоставлено южноафриканским представителям, во второй день - израильской стороне. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, однако у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.