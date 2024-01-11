Рада вернула законопроект о мобилизации на доработку

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что все политические силы поняли и поддержали необходимость подобной меры

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Законопроект о новых правилах мобилизации возвращается на доработку украинскому правительству с предложениями от парламентариев. Такое решение было принято после закрытого совещания с военными, заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные в комитете и в рабочих группах", - написал Арахамия в Telegram-канале.

По его словам, в закрытом совещании принимали участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной рады, главы фракций и комитетов. При этом Арахамия подчеркнул, что все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

Депутаты от оппозиционных партий сообщают о "бардаке в парламенте" из-за законопроекта о мобилизации. Депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале назвал организацию процесса по законопроекту "самой худшей за 10 лет".

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. 25 декабря 2023 года в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты.

Законопроект вызвал разногласия среди парламентариев. В то же время украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что представителям пропрезидентской партии "Слуга народа" рекомендовали воздержаться от комментариев по поводу нового законопроекта. Однако власти страны на всех уровнях признают необходимость изменения подходов к мобилизации.