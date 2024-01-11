Эксперт заявил, что военные акции КНР у Тайваня лишь повысят популярность правящей партии

Доктор политических наук Шэнь Минши сообщил, что "из-за многих внутренних проблем ракетные войска в краткосрочной перспективе не будут принимать участия в учениях и маневрах против Тайваня"

ГОНКОНГ, 11 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет проводить масштабных военных акций возле Тайваня накануне выборов на острове, так как это может привести к росту популярности правящей там Демократической прогрессивной партии. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Центра исследований национальной безопасности при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня доктор политических наук Шэнь Минши.

"Думаю, что без каких-либо радикальных заявлений и провокационных действий на Тайване Китай не пойдет на какие-либо крупномасштабные военные акции, так как это может привести к обратному эффекту и позволит Демократической прогрессивной партии набрать больше голосов. В прошлом было много подобных примеров", - отметил он.

"Однако операции в серой зоне, в том числе полеты беспилотных летательных аппаратов с пересечением срединной линии Тайваньского пролива, обходом или окружением Тайваня, а также заходы в опознавательную зону ПВО, продолжатся, а Китай будет заявлять, что это обычные учения", - добавил эксперт. Шэнь Минши также отметил, что "из-за многих внутренних проблем ракетные войска [НОАК] в краткосрочной перспективе не будут принимать участия в учениях и маневрах против Тайваня".

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы тайваньской администрации занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.