Союзное государство выделяет на реконструкцию Брестской крепости почти 500 млн рублей

Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев добавил, что для этого уже привлечены искусствоведы, реставраторы и специалисты самой высокой квалификации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Союзное государство (СГ) выделяет на реконструкцию Брестской крепости 496 млн рублей. Об этом сообщил журналистам госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев по итогам церемонии открытия Дней Брестской области на ВДНХ.

"На три года на проекты, их 11 направлений, 11 объектов, на год 2024, 2025, 2026 выделено 496 млн рублей. Еще раз подчеркиваю, для нас это важнейший приоритетный проект", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Мезенцев добавил, что к процессу реконструкции уже привлечены искусствоведы, реставраторы и специалисты самой высокой квалификации.

Ранее Совет Министров Белоруссии одобрил проект Союзного государства по капитальному ремонту, реставрации, реконструкции, музеефикации сооружений Брестской крепости. Реставрация займет несколько лет.

О цитадели

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники Брестской крепости - воины более 30 национальностей бывшего СССР, - находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц мужественно сражались с врагом. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание "крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".