Верховный суд Польши утвердил результаты парламентских выборов

Судебный орган рассмотрел почти 1,2 тыс. зарегистрированных заявлений о нарушениях, но ни одно из них не повлияло на результаты голосования

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Верховный суд Польши признал результаты парламентских выборов, которые состоялись 15 октября 2023 года, законными. Об этом сообщает агентство PAP.

По его данным, после рассмотрения рассмотрения жалоб на ход голосования Палата по чрезвычайному контролю и публичным делам суда вынесла решение признать выборы состоявшимися. Судебный орган рассмотрел почти 1,2 тыс. заявлений о нарушениях на выборах, которые были зарегистрированы избирательной комиссией, и постановил, что ни одно из них не повлияло на результаты голосования.

На прошедших 15 октября 2023 года парламентских выборов бывшая правящая партия "Право и Справедливость" получила в Сейме (нижняя палата польского парламента) 194 места, крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" (ГК) - 157, движение "Третий путь" - 65, "Левые" - 26, ультраправое объединение "Конфедерация" - 18. Партия Туска "Гражданская коалиция" (ГК), "Третий путь" и "Левые" оформили парламентское большинство, подписав коалиционное соглашение. Получивший первым право сформировать правительство экс-премьер от партии "Право и Справедливость" Матеуш Моравецкий не получил вотум доверия для своего кабмина в ходе голосования в Сейме 11 декабря. На следующий день депутаты польского Сейма проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска.