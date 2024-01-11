Богданов на встрече с послом Судана указал на необходимость завершить конфликт в стране

В ходе беседы стороны также рассмотрели некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-суданских многоплановых связей, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Судана в Москве Мухаммедом Сирраджем указал на необходимость скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога в республике. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями относительно продолжающегося военно-политического кризиса в Судане. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета дружественного Судана", - указали в МИД.

В ведомстве сообщили, что в ходе встречи были также рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-суданских многоплановых связей, в том числе поддержание активного политического диалога и наращивание взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной областях.