Прокуратура Рима открыла расследование после фашистского приветствия на мероприятии

Мероприятие было организовано в годовщину гибели двух членов Фронта молодежи - молодежного крыла правого Итальянского социального движения, которое считается последователем фашисткой идеологии

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура Рима открыла расследование из-за демонстрации на мероприятии так называемого римского салюта - приветствия, которое пришло из Древнего Рима и впоследствии использовалось фашистами. Мероприятие было организовано в годовщину гибели двух членов Фронта молодежи - молодежного крыла правого Итальянского социального движения, которое считается последователем фашисткой идеологии.

Как сообщает газета La Repubblica, фигурантами дела выступают более 10 человек. Предполагается, что их обвинят в прославлении фашизма.

Двое представителей ультраправых были убиты 7 января 1978 года перед штаб-квартирой партии. Еще один их товарищ был убит в первую годовщину этого события, в 1979 году. Тот период в Италии ознаменовался кровавой борьбой ультраправых и крайне левых, у которых были свои боевые ячейки.

Представители ультраправых всегда вспоминают эту дату. На этот раз в сеть попали кадры многочисленной группы, демонстрирующей римское приветствие. Местная прокуратура при контроле МВД осуществляет идентификацию участников мероприятия. При этом министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что подобные собрания запрещать "контрпродуктивно", необходимо внимательно следить за их проведением.

Этот эпизод стал поводом для обвинений оппозиции в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которая никак не прокомментировала его. Оппоненты указывают, что политические корни Мелони уходят в правое политическое крыло. Она была членом "Национального альянса", который считается наследником Итальянского социального движения, фактически прекратившего свое существование в 1990-х годах. Ее союзники по правящей коалиции из партии "Вперед, Италия" указывают, что необходимо осуждать римские приветствия. При этом сенатор Маурицио Гаспарри напомнил, что виновные в убийстве так и не были найдены.

Председатель верхней палаты (Сената) парламента, член партии Мелони "Братья Италии" Иньяцио Ла Русса, уличенный в хранении дома бюста Бенито Муссолини, отметил, что законодательство должно четко разграничить, когда подъем руки можно считать приветственным знаком, а когда его нужно причислять к недозволенной символике. Оппоненты нынешнего правительства отмечают, что оно видит "большую опасность в рейв-вечеринках (запрет на которые был введен около года назад - прим. ТАСС), чем в сборищах неофашистов".