СМИ: Италия может поддержать на посты в ЕС родственника премьер-министра

По данным портала Euractiv, кандидатуру министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджиду могут заблокировать в Брюсселе

РИМ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Италии может выдвинуть на посты в ЕС экс-премьера Марио Драги и нынешнего министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджиду. Об этом пишет портал Euractiv, указывая, что если Драги, в прошлом глава Европейского центрального банка, и может претендовать на должности главы Еврокомиссии или Европейского совета, то кандидатуру Лоллобриджиды могут заблокировать в Брюсселе.

Тем не менее, как утверждает портал, премьер-министр Джорджа Мелони заинтересована в переводе Лоллобриджиды, не только ее ближайшего партийного соратника, но и родственника - мужа сестры Арианны. Недавно он скомпрометировал правительство и вызвал шквал критики, когда потребовал остановить пассажирский поезд, на котором ехал на официальное мероприятие на запасной станции, поскольку тот шел с большим опозданием. Лоллобриджида и ранее уже попадал в неловкие ситуации из-за своих неудачных публичных высказываний, расцененных как расистские. Мелони "хотела бы освободиться от ставшего неудобным родственника, не изгоняя его публично", пишет портал. В Брюсселе для него может быть подходящим место комиссара по сельскому хозяйству, но его кандидатура может не устроить тем, что у него достаточно консервативные подходы, прямо противоположные нынешней комиссии. Например, в Италии по его инициативе запрещены продажа, производство и импорт синтетического продовольствия.

Во многом все будет зависеть от расклада после выборов в Европарламент, где Мелони, лидер партии "Братья Италии" и Партии европейских консерваторов и реформаторов, вместе с союзниками противостоит социалистам. Сама Мелони ранее не исключила компромисса по кандидатуре главы Еврокомиссии. Она указала, что проголосовавшие за Урсулу фон дер Ляйен в качестве председателя не составляли "ее большинство". По мнению итальянского премьера, состав Еврокомиссии - всегда результат компромисса, потому что каждая страна отстаивает своего кандидата.

В Италии началась бурная дискуссия о кандидатурах в Европарламент, выборы в который намечены на июнь. В частности, вопрос заключается в том, будут ли партийные лидеры, включая саму Мелони, возглавлять национальные списки кандидатов, что несомненно способствует не только проведению своих кандидатов, но и может стать своего родом тестом популярности этих лидеров. Очевидно, что в случае избрания они не покинут свои национальные посты. Euractiv высказывает предположение, что Мелони может выдвинуть в качестве основного кандидата во главе партийного списка свою сестру.