Лидер хуситов заявил, что ни одна американская атака не останется без ответа

По словам Абделя Малека аль-Хуси, реакция на любое нападение будет более масштабным, чем недавно проведенная операция с использованием более 24 беспилотников и ракет

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил, что ни одна атака на силы хуситов со стороны США не останется без ответа.

"Ни одно проявление американской агрессии не останется без ответа, - сказал аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah. - Ответ на любое американское нападение будет более масштабным, чем недавно проведенная операция с использованием более 24 беспилотников и ракет".

В среду представитель движения Яхья Сариа заявил о нанесении удара по американскому кораблю в ответ "на вероломное нападение", которому хуситы подверглись 31 декабря. Тогда Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что хуситы на четырех небольших лодках приблизились к шедшему под флагом Сингапура контейнеровозу Hangzhou, открыли огонь и попытались подняться на борт. Согласно заявлению СЕНТКОМ, находившиеся неподалеку на двух авианосцах вертолеты ВМС США потопили три лодки хуситов. По словам Сариа, в результате действий американских военных погибли 10 членов движения.

Ранее СЕНТКОМ сообщило, что 9 января хуситы попытались осуществить сложную атаку с использованием беспилотников, противокорабельных крылатых и баллистических ракет с подконтрольной им территории Йемена "в направлении международных морских путей в южной части Красного моря". В отражении атаки участвовали корабли ВМС США, включая американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, истребители F-18, а также корабль ВМС Великобритании. По данным СЕНТКОМ, силы коалиции сбили 18 беспилотников, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельную баллистическую ракету. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, в отражении атаки участвовал эсминец HMS Diamond.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.