Хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю, поддерживающему Израиль

Атаку вели с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, поддерживающий Израиль.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю, обеспечившему поддержку сионистского образования (Государство Израиль - прим. ТАСС)", - сказал представитель "Ансар Аллах" в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.