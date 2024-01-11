Аппарат генерального инспектора Пентагона проверит госпитализацию Остина

Проверка начнется в январе

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США проведет в январе проверку госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщается в заявлении аппарата генерального инспектора американского военного ведомства.

"Целью проверки станет изучение ролей, процессов, процедур, обязанностей и действий, связанных с госпитализацией министра обороны в декабре 2023 - январе 2024 года, и выяснение того, были ли министерством приняты достаточные меры и совершены действия, чтобы обеспечить своевременное и надлежащее информирование и эффективную передачу полномочий, которая может быть оправдана отсутствием высшего руководства из-за состояния здоровья и других причин", - указано в тексте.

Уточняется, что проверка начнется в январе.

Вечером 1 января главу Пентагона доставили в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса ранее потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico уточнила, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра. Во вторник комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.