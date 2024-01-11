Президент Латвии заявил о намерении добиваться гарантий для Украины по вступлению в НАТО

Поддержка Риги членства Украины в НАТО абсолютно ясна и тверда, подчеркнул Эдгарс Ринкевичс

ВИЛЬНЮС, 11 января. /ТАСС/. Латвия намерена добиваться конкретных гарантий для Украины по поводу ее вступления в НАТО. Об этом заявил журналистам президент прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Наша поддержка членства Украины в НАТО абсолютно ясна и тверда. Это единственные реальные гарантии безопасности. Мы продолжим работать над тем, чтобы Украина получила не только обещания о приеме, но и конкретные гарантии того, как она сможет вступить в альянс", - подчеркнул Ринкевичс, слова которого приводит портал Delfi.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. 13 декабря 2023 года президент США Джо Байден, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров, заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс будет рассмотрен только после ее возможной победы в конфликте, "когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия".