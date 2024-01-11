В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги

Они были организованы либеральными партиями, потерявшими власть в республике по итогам состоявшихся в сентябре 2023 года парламентских выборов

БРАТИСЛАВА, 11 января. /ТАСС/. Антиправительственные митинги с требованием отставки возглавляемого социал-демократом Робертом Фицо кабмина прошли в Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

В митингах приняли участие, согласно телеканалу, "многие тысячи граждан". Они были организованы либеральными партиями, потерявшими власть в республике по итогам состоявшихся в сентябре 2023 года парламентских выборов.

Кроме Братиславы, митинги состоялись в городах Нитра, Банска-Бистрица, Пиештяни, Кошице, Тренчин, Поважска-Бистрица, Приевидза, Жилина, Липтовски-Микулаш, Левице, Прешов, Спишска-Нова-Весь и Трнава. Крупнейший из них прошел на площади Словацкого национального восстания в центре Братиславы. В нем, по словам организаторов, приняли участие около 20 тыс. активистов.

Поводом для протестов сторонников оппозиции, начавшихся в конце 2023 года, послужило принятое 6 декабря решение кабмина упразднить в правовой системе Словакии управление специальной прокуратуры. На следующий день после этого в Братиславе прошел массовый антиправительственный митинг.

Управление спецпрокуратуры занимается расследованием резонансных дел, ряд фигурантов которых был связан с большой политикой. Фицо и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, как они говорят, злоупотребляло предоставленными полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии. На митингах оппозиции, наоборот, заявляют, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Либеральные партии инициировали гражданскую петицию с требованием к кабмину отказаться от планов внесения изменений в национальный уголовный кодекс, предусматривающие упразднение спецпрокуратуры. Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против ее ликвидации. В свою очередь Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, в декабре также призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации спецпрокуратуры.