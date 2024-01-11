Госдеп не смог разъяснить, какие были основания у Байдена говорить о геноциде на Украине

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что такие определения надо давать при тщательном рассмотрении законов и фактов

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге для журналистов не представил однозначных разъяснений относительно того, какие были у президента США Джо Байдена основания называть события на Украине геноцидом.

Пател отметил на брифинге, что администрация США не видит в секторе Газа действий Израиля, которые бы подпадали под определение "геноцид". Он добавил, что с такими утверждениями следует выступать "чрезвычайно осторожно".

Журналисты в связи с этим заострили внимание на том, что Байден в 2022 году "очень быстро" назвал события на Украине "геноцидом". Патела, в частности, спросили, почему подход США к событиям на Украине и в Газе так сильно различается.

"Все конфликты разные. Все обстоятельства разные. И такие определения надо давать при тщательном рассмотрении законов и фактов. И обвинения относительно того, что Израиль совершает геноцид, безосновательны", - ответил Пател. "Мы считаем, что выступать с такими утверждениями нужно очень осторожно", - повторил он.

Байден в апреле 2022 года сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему "геноцидом", однако поспешил заметить, что оценку происходящему должны давать юристы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что в Кремле категорически не согласны с такими заявлениями. "Мы категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации. Тем более это вряд ли приемлемо для президента США - страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории", - добавил он.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что специальная военная операция РФ на Украине призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. По его словам, РФ, в отличие от США, делает все, чтобы пресечь военные преступления.