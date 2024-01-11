Госдеп одобрил возможную продажу Косову ракет Javelin на $75 млн

Речь идет о 246 ракетах Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Речь идет о возможной продаже Приштине 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок, а также сопутствующего оборудования.

В Агентстве отметили, что предполагаемая сделка "улучшит долгосрочную обороноспособность Косова для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и удовлетворения потребностей национальной обороны", а также послужит "поддержке внешнеполитических целей и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшив безопасность европейского партнера". Вместе с тем, подчеркнули в Агентстве, возможная продажа Приштине Javelin "не приведет к изменению основного военного баланса [сил] в регионе" и "не окажет негативного воздействия на оборонную готовность США".

Ранее пресс-служба президента Сербии Александара Вучича сообщила о том, что посол США Кристофер Хилл в ходе встречи с сербским лидером проинформировал его о намерении Вашингтона вскоре запустить официальную процедуру в Конгрессе по утверждению поставок Приштине комплексов Javelin.