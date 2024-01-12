Украинский военный пожаловался на неграмотность обеспечивающих ВСУ дронами руководителей

Юрий Касьянов отметил, что уровень понимания применения беспилотных технологий со стороны руководителей республики - "критически низкий"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Украинский руководители, которые занимаются администрированием поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для вооруженных сил страны, неграмотны и не разбираются в этой сфере. Таким мнением в интервью "Радио NV" поделился украинский военнослужащий Юрий Касьянов.

"Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой так или иначе - будь то в Министерстве обороны, Генеральном штабе, СБУ (Службе безопасности Украины - прим. ТАСС), ГУР (Главном управлении разведки Минобороны Украины - прим. ТАСС) - во многом управляют люди, которые в этом не разбираются. <...> Очень много людей, которые никогда не делали беспилотники, никогда их не применяли, никогда не разрабатывали электронику, никогда не рассчитывали планер", - сказал он.

По словам Касьянова, уровень понимания применения беспилотных технологий со стороны украинских руководителей - "критически низкий", что приводит к тому, что Киев массово закупает дроны у обычных перекупщиков, которые собирают их из компонентов, приобретенных за рубежом. Отметил он и случаи кумовства при определении того, у кого именно покупают беспилотники.

Украинский военнослужащий добавил, что схожая ситуация наблюдается и в области обеспечения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее чешский новостной портал irozhlas.cz со ссылкой на источники в зоне военного конфликта сообщил, что российские силы в восемь раз превосходят ВСУ по применению БПЛА. На украинские позиции обрушивается такое количество российских БПЛА, что солдаты ВСУ, по свидетельству очевидцев, по четыре часа подряд не могут высунуться из блиндажа, говорится в сообщении портала.