Глава Шри-Ланки заявил о присоединении страны к операциям по защите судов в Красном море

Нападения хуситов оказывают отрицательное воздействие на мировую торговлю, что ведет к росту цен на глобальном рынке, заявил глава ланкийского государства Ранил Викрамасингхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Шри-Ланка присоединяется к возглавляемым США операциям по защите торговых судов от нападений повстанцев-хуситов в Красное море. Об этом сообщил глава ланкийского государства Ранил Викрамасингхе на встрече в Коломбо с послами ближневосточных стран.

"Присоединение Шри-Ланки к действиям по защите судов в Красном море от атак хуситов не означает военного объединения с какой-либо страной, а является шагом, направленным на обеспечение свободы судоходства", - цитирует президента газета Daily Mirror.

Викрамасингхе заявил, что нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море оказывают отрицательное воздействие на мировую торговлю, что ведет к росту цен на глобальном рынке. "В результате последствия этого скажутся на Шри-Ланке", - подчеркнул он.

По словам Викрамасингхе, Шри-Ланка выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта. "Мы остаемся твердыми в поддержке резолюций ООН, призывающих к прекращению боевых действий в секторе Газа", - сказал президент.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.