В Ираке заявили, что западные страны расширяют круг конфликта на Ближнем Востоке

Политический советник иракского премьер-министра Фади аш-Шамри назвал их действия в регионе "очередной глупостью"

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Западные страны усиливают напряженность на Ближнем Востоке, расширяя круг конфликта, в то время как другие призывают проявить сдержанность и отказаться от эскалации. С таким заявлением выступил политический советник премьер-министра Ирака Фади аш-Шамри.

"<...> Здесь он [Запад] совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к проявлению сдержанности, снижению напряженности и отказу от эскалации", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли удары по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в ряде городов Йемена, включая Дамар, Сааду, Сану, Таиз и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и носит оборонительный характер. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и РЛС хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.