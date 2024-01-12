Глава военной разведки Украины указал на усталость от конфликта в стране

Кирилл Буданов сообщил, что "дефицит военнослужащих увеличивается, хотя и не является критичным"

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Украинское общество устает от конфликта, в войсках начинает нарастать дефицит личного состава. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Le Monde.

"Усталость [от военных действий] проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества, - сказал Буданов. - Это вполне объяснимо".

Он также отметил, что "дефицит военнослужащих увеличивается, хотя и не является критичным".

По словам начальника ГУР, одной из ключевых задач, стоящих перед украинскими властями, является решение этих проблем.

В декабре Буданов заявлял, что при нынешних размерах украинской армии, а именно более 1 млн человек, ее потребности в живой силе можно покрыть лишь за счет мобилизации.

Провальное контрнаступление

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.

26 декабря Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.