Представитель Израиля в суде ООН назвал операцию в Газе самозащитой от ХАМАС

Тал Бекер считает, что все требования ЮАР о предотвращении геноцида и прекращении военной операции в секторе Газа должны быть отклонены

ГААГА, 12 января. /ТАСС/. Проводимая израильской армией операция в секторе Газа является самозащитой от палестинского движения ХАМАС и других радикальных организаций. Об этом заявил представитель Израиля Тал Бекер, выступая на слушаниях в Международном суде ООН по иску ЮАР, обвиняющей еврейское государство в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Истец использует термин "геноцид" в контексте действий Израиля в ходе войны, которую он не начинал и не хотел, - сказал Бекер. - В этой войне Израиль защищает себя от движения ХАМАС и других террористических организаций, жестокость которых не знает границ".

Израиль призвал суд ООН отклонить требование ЮАР о прекращении операции в Газе. "Для того, чтобы конвенция о геноциде сохранила целостность, а суд продолжил играть свою роль в качестве защитника ее положений, Израиль считает необходимым отклонить все требования ЮАР [о предупредительных мерах]", - отметил он. Эти требования, подчеркнул Бекер, "созданы, чтобы лишить Израиль возможности самозащиты от беспрецедентной террористической угрозы в соответствии с законом и освобождения 136 заложников, по-прежнему удерживаемых движением ХАМАС".

Ранее ЮАР призвала суд ООН принять ряд предупредительных мер в отношении Израиля, в том числе обязать страну прекратить военную операцию в секторе Газа и сделать все возможные шаги, чтобы предотвратить геноцид палестинского народа.