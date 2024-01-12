Конгрессвумен Грин обвинила власти США во лжи по теме контроля за средствами для Украины

Она снова призвала Вашингтон прекратить финансирования Киева

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) обвинила руководство страны во лжи после того, как в Пентагоне сообщили о провале властей США в обеспечении учета оружия, предназначенного для Украины, на сумму более $1 млрд.

"Вашингтон лгал американцам об успехе вливания миллиардов в Украину", - заявила конгрессвумен на своей странице в X (ранее Twitter). Она снова призвала Белый дом прекратить финансирование Киева, отметив, что американские налогоплательщики "не должны финансировать убийство молодых украинских мужчин, чтобы пополнить кошельки военно-промышленного комплекса".

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за использованием поставок оборонной продукции на Украину". По его оценкам, по состоянию на июнь прошлого года власти США не смогли провести в срок инвентаризацию военного оборудования для Киева на сумму более $1 млрд. Газета The New York Times подсчитала, что речь идет ориентировочно о 40 тыс. единиц оружия. Инспекция, о которой ведомство отчиталось в докладе, коснулась только небольшой части оборудования, переданного США Украине, на общую сумму $1,69 млрд.

В декабре 2023 года первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что киевские власти не в состоянии контролировать распределение оружия, которым западные власти накачивают Украину. Он напомнил, что боеприпасы одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, расположенной в городе Мукачево Закарпатской области, всплыли у границы с Израилем. Дипломат отметил, что это не единственный пример того, как поставляемые на Украину вооружения уходят на черный рынок.