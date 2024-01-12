Матеуш Моравецкий хочет возглавить партию "Право и справедливость"

Однако он также выразил желание, чтобы Ярослав Качиньский "как можно дольше" оставался руководителем PiS

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен выставить свою кандидатуру на выборах нового главы националистически-консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), правившей в Польше в 2015-2023 гг. Об этом сам политик заявил в интервью радиостанции Radio Zet.

"Я также хотел бы принять участие в этом почетном состязании, в этой конкурентной борьбе", - сказал он. "[Но] я хотел бы, чтобы пан председатель [Ярослав Качиньский] как можно дольше оставался главой PiS, объединял бы наш лагерь", - добавил при этом Моравецкий.

В настоящее время главой PiS является 74-летний Ярослав Качиньский. Ранее этот политик заявлял, что в 2024 году он намерен отказаться от руководства партией и что в PiS должны будут пройти выборы нового лидера, "который должен быть младше его на поколение и пройти огонь и воду".

Моравецкий не ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли он выставить от PiS свою кандидатуру на президентских выборах 2025 года, отметив, что решение о партийном кандидате "примет политический комитет PiS приблизительно через 10 месяцев".

56-летний Матеуш Моравецкий занимал пост главы правительства Польши с 2017 по 2023 гг. и подал в отставку после поражения PiS на парламентских выборах 15 октября 2023 года.