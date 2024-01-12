Председатель ЕЦБ назвала возможную победу Трампа на выборах в США угрозой для Европы

Кристин Лагард отметила, что даже в таком случае Евросоюз не останется в одиночестве при оказании помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году угрозой для Европы.

"Если мы извлечем уроки из истории, то увидим, что то, как он провел свой первый срок, - это явная угроза [для ЕС]. <...> Посмотрите на торговые тарифы, обязательства в рамках НАТО, борьбу с изменением климата. Если бы только в этих областях в прошлом американские интересы не совпадали с европейскими!" - приводит ее слова газета Politico.

Лагард добавила, что даже в случае избрания Трампа Евросоюз не останется в одиночестве при оказании помощи Украине, поскольку "есть ряд членов Конгресса, которые враждебно относятся" к спецоперации РФ и продолжат финансирование и поддержку Киева.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп заявил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.