В Литве настаивают на правовой оценке действий Горбачева во время событий 1991 года

Родственники погибших во время январских беспорядков 1991 года в Литве считают, что президент СССР, одновременно являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, располагал полномочиями для остановки вмешательства армии, но этого не сделал, в результате чего погибли люди

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Истцы по делу о январских беспорядках 1991 года в Литве, приведших к жертвам среди гражданского населения, настаивают на правовой оценке действий в те дни президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил новостной портал 15min.lt.

По его данным, родственники погибших заявили, что действиям Горбачева должна быть дана правовая оценка, а ответчиками могли бы стать его правопреемники. Литовская сторона намерена обратиться к РФ за разъяснениями процессуальных нюансов в таких делах, поэтому пока не может детализировать юридические процедуры.

Родственники погибших считают, что президент СССР, одновременно являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, располагал полномочиями для остановки вмешательства армии, но этого не сделал, в результате чего погибли люди. Ранее они уже заявляли, что просят не исключать Горбачева из дела, несмотря на его смерть. Тогда суд первой инстанции постановил, что иск был предъявлен Горбачеву как президенту СССР и ответственность за его действия на этом посту не может быть возложена на какое-то другое лицо.

На сломе коммунистической системы 13 января 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР. В 2016 году дело было передано в суд, который в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать Горбачева.