Власти Мьянмы согласовали с повстанческими группировками режим прекращения огня

Боевики согласились воздерживаться от наступательных действий, в то время как военные условились не наносить авиа- и артиллерийские удары, отмечает Reuters

БАНГКОК, 12 января. /ТАСС/. Военные власти Мьянмы согласовали режим прекращения огня с орудующими на севере страны повстанческими группировками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из лидеров группировки "Национально-освободительная армия Та-анг" (TNLA).

Боевики согласились воздерживаться от наступательных действий, в то время как военные условились не наносить авиа- и артиллерийские удары, отмечает агентство. Эту информацию подтвердил официальный представитель военных властей Зо Мин Тун. "У нас есть планы по дальнейшему обсуждению и укреплению соглашения о прекращении огня. Мы будем участвовать в дальнейших дискуссиях между Мьянмой и Китаем, чтобы вновь открыть пограничные пункты", - сказал он.

Как сообщил 11 декабря мьянманский телеканал MRTV, военные власти республики при посредничестве Китая провели переговоры с представителями повстанческих группировок с целью поиска политического решения для урегулирования гражданского конфликта в стране. По его данным, в переговорах приняли участие представители таких группировок, как "Армия национально-демократического альянса Мьянмы" (MNDAA), "Национально-освободительная армия Та-анг" и "Армия Аракана" (АА).

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.