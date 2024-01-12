Глава фракции "Слуга народа" в Раде признал, что людей отправляли на фронт без подготовки

Давид Арахамия также отметил, что в отозванной редакции законопроекта о новых правилах мобилизации имелось много норм, нарушающих конституцию и права человека

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Многие граждане Украины, мобилизованные в вооруженные силы страны, были отправлены на фронт без должной подготовки, зачастую с ними проводили лишь несколько стрельб из автомата. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, уже вроде как пройден курс, и [человек оказывается] на передовой, а потом выявляется, что [во время обучения] одну гранату кинули или постреляли два "рожка" и больше не имеют никаких навыков", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

По словам депутата, в связи с этим в новой версии законопроекта о мобилизации предусмотрен обязательный курс подготовки новобранцев. Кроме того, политик признал, что в отозванной редакции документа имелось много норм, нарушающих конституцию и права человека.

Рассмотрение законопроекта о новых правилах мобилизации должно было пройти в украинском парламенте в четверг после закрытого заседания согласительного совета с участием военных, однако, как сообщил Арахамия, был возвращен на доработку правительству с предложениями от депутатов. При этом он подчеркнул, что все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. Позднее представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров Украины отозвал законопроект о новых правилах мобилизации из Рады.

Внесенный в парламент 25 декабря прошлого года законопроект предлагал разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее перекладывали друг на друга ответственность за готовящееся ужесточение методов мобилизации.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти страны уже сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые нередко пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ. Зеленский сообщил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.