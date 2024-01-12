В Тирасполе заявили, что в Молдавии готовят боевиков для терактов в Приднестровье

Министерство государственной безопасности непризнанной республики уточнило, что подготовку проходят более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Боевые группы общей численностью более 60 человек проходят подготовку в Молдавии под руководством зарубежных инструкторов для совершения терактов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом заявило Министерство государственной безопасности (МГБ) Приднестровья.

"По имеющейся информации, в настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств Республики Молдова под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов, направленных на уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведения диверсий на военных объектах, захвата или уничтожения высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МГБ.

В апреле прошлого года в Приднестровье была совершена серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания МГБ, затем были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Рыбницей и Тирасполем, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов.

В результате терактов никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсии были организованы с территории Украины, а также обвинил спецслужбы Молдавии в причастности к ним. В непризнанной республике ввели максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.