Правительство Канады не поддержало аргументы в иске ЮАР против Израиля

Премьер-министр Джастин Трюдо пообещал, что в скором времени власти подготовят более развернутый ответ относительно позиции Оттавы по этому делу

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Правительство Канады не поддерживает аргументы, содержащиеся в поданном ЮАР в Международный суд ООН в Гааге иске против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде. Об этом сообщил журналистам премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо, который посетил город Гуэлф. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Канада в настоящее время непосредственно участвует как минимум в пяти различных делах в Международном суде [ООН], потому что мы верим в важность этого института, - сказал Трюдо. - Но наша искренняя поддержка Международного суда и его процессов не означает, что мы поддерживаем аргументы выдвинутого ЮАР иска [в отношении Израиля]".

Премьер-министр также пообещал, что в скором времени власти Канады подготовят более развернутый ответ относительно позиции Оттавы по этому делу.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках данного иска южноафриканская сторона добивается того, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Рассмотрение дела по существу начнется позднее и, как ожидается, займет минимум несколько лет. Прошедшие 11-12 января слушания касались предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от "дальнейшего серьезного и непоправимого" нарушения их прав. В ходе своего выступления адвокаты истца заявили, что Израиль проводит политику апартеида в отношении Палестины, а военная операция в секторе Газа является геноцидом. Они попросили суд обязать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа и принять шаги с целью предотвращения геноцида палестинского народа. Ожидается, что вердикт суда по предупредительным мерам будет вынесен в течение нескольких недель. Решения суда являются обязательными, но у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению.