Армия Израиля впервые с начала года сообщила о воздушной тревоге в Ашдоде

Она предупреждает население города об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашдоде, предупреждая население города об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении.

Это первое оповещение израильской армии о воздушной тревоге в Ашдоде в 2024 году. Последний раз военные сообщали об угрозе ракетного обстрела в этом городе 21 декабря 2023 года. Ашдод расположен на берегу Средиземного моря в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа.

Помимо этого, армия сообщила о воздушной тревоге в районах, непосредственно прилегающих к палестинскому анклаву. Последний раз о сиренах в граничащем с сектором Газа районе военные сообщали в среду.