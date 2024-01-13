Матея Чалушич стала новым руководителем Минсельхоза Словении

За ее кандидатуру проголосовали 45 депутатов, против - 29

ЛЮБЛЯНА, 13 января. /ТАСС/. Государственное собрание (нижняя палата парламента) Словении утвердило Матею Чалушич новым руководителем министерства сельского хозяйства республики. Об этом в пятницу сообщает Словенское агентство печати (СТА).

По результатам голосования во время заседания Госсобрания кандидатуру Чалушич поддержали 45 депутатов, против проголосовали 29 парламентариев. Ранее политик занимала должность заместителя руководителя комитета нижней палаты парламента по сельскому хозяйству.

10 января, как указывает СТА, Чалушич успешно прошла слушания в комитете по сельскому и лесному хозяйству и продовольствию. В ходе слушаний она заявила, что будет стремиться к тому, чтобы профессия фермера приобрела большее значение и стала более привлекательной, особенно для молодежи. По ее мнению акцент в сельском хозяйстве должен быть сделан на продвижении инноваций и применении знаний на практике.

14 октября 2023 года Государственное собрание Словении отстранило от должности министра сельского хозяйства Ирену Шинко после инцидента с фруктами, в которых были найдены пестициды. По данным СТА, премьер-министр республики Роберт Голоб был разочарован реакцией Шинко на сведения о приобретении словенскими потребителями нескольких тонн фруктов с содержанием пестицидов. В том числе по этой причине он, по словам политика, принял непростое решение предложить парламенту уволить министра. С тех пор ведомство временно возглавлял министр обороны Марьян Шарец.