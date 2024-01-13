Полиция Тайваня задержала женщину за то, что ее ребенок разорвал бюллетень на выборах

По словам женщины, ее дочь баловалась и неожиданно начала тянуть бюллетень из рук, повредив его, но не разрывая намеренно

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Полиция Тайваня задержала женщину на избирательном участке в городе Гаосюн за то, что ее ребенок по неосторожности разорвал бюллетень на выборах главы администрации острова. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

В субботу около 09:00 по местному времени (04:00 мск) полицейский участок в городе Гаосюн получил информацию о том, что на один из избирательных участков города пришел гражданин с ребенком младше шести лет. В сообщении также отмечалось, что ребенок баловался и по неосторожности разорвал бюллетень.

Полиция прибыла на место происшествия и установила, что девушка по фамилии Ли пришла на избирательный участок вместе с дочерью. Как сообщила женщина, ребенок находился вместе с ней с согласия сотрудников избирательного участка. Ли также отметила, что ее дочь баловалась и неожиданно начала тянуть бюллетень из рук, повредив его, но не разрывая намеренно.

Как передает агентство, девушка вместе с дочерью были доставлены в полицейский участок для выяснения обстоятельств произошедшего. Информация о случившемся также была передана в местную прокуратуру и избирательную комиссию.

Ранее Центральная избирательная комиссия Тайваня предупредила жителей о штрафах за нарушения в день выборов. В частности, порча бюллетеней карается штрафом от 5 тыс. до 50 тыс. новых тайваньских долларов (от $160 до $1,6 тыс.), а штраф за попытку вынести их с территории избирательного участка составит 5 тыс. единиц местной валюты. За посты и другие публикации в социальных сетях в день выборов, которые можно расценить как агитацию, грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн новых тайваньских долларов (от 3,2 тыс. до 32 тыс. долларов США). Для политических партий и организаторов избирательных кампаний наказание может составить от 200 тыс. до 2 млн новых тайваньских долларов (от $6,4 тыс. до $64 тыс.). Кроме того, избирателям запрещено вести аудио- и видеосъемку на участках, а их мобильные телефоны должны быть отключены. За нарушение этих правил они могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 300 тыс. новых тайваньских долларов (от $960 до $9 600). Еще одно ограничение действует на деятельность на расстоянии в 30 метров от избирательных участков - за шумное поведение и любые действия, которые могут помешать голосованию, предусмотрено наказание в размере 15 тыс. новых тайваньских долларов (около $480).

Выборы на Тайване

13 января на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган). За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин называет Тайвань одной из провинций КНР.