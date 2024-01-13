СМИ: главе администрации Тайваня грозит штраф в $32 тыс. за фото в соцсети в день выборов

Под публикацией Цай Инвэнь была размещена ее фотография с изображенным на ней лозунгом предвыборной кампании соратника по Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ

ГОНКОНГ, 13 января. /ТАСС/. Действующую главу администрации Тайваня Цай Инвэнь обвинили в незаконной агитации в опубликованной записи в ее официальном аккаунте в социальной сети Line. Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

По его данным, утром она проголосовала в начальной школе города Синьбэй и выложила свою фотографию с бюллетенем возле избирательной урны. "Я только что проголосовала, надеюсь, что все побыстрее выйдут и проголосуют", - написала она. Однако под этим постом также было опубликована фотография Цай Инвэнь с изображенным на ней лозунгом предвыборной кампании ее заместителя, а также соратника по Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

Интернет-пользователи сочли это возможным нарушением закона о выборах, который прямо запрещает агитацию в день голосования. Как отмечает телеканал, в некоторых комментариях говорилось: "Избирательная комиссия оштрафует или нет?", "Ей можно, а тебе нет" и "Посмотрим, осмелится ли избирком наказать". После бурной реакции подписчиков фотография была удалена.

Накануне центральная избирательная комиссия Тайваня сообщила, что за агитирующие посты в социальных сетях в день выборов, в том числе в Line и Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), может грозить высокий штраф. Для частных лиц его размер может составить до 1 млн новых тайваньских долларов (около $32 тыс.), а для политических партий и организаторов избирательных кампаний его размер может достичь 2 млн новых тайваньских долларов (от $6,4 до $64 тыс.).

За 10 дней до проходящих в субботу выборов на Тайване был введен режим тишины - в это время публикация опросов общественного мнения запрещена. Проведение экзитполов в день голосования также не разрешается.

Выборы на Тайване

13 января на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган). За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин называет Тайвань одной из провинций КНР.