Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что накал внутриполитических дебатов растет, параллельно укрепляются позиции популистов, это осложняет управление Германией

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Правительству ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца ввиду снижения доверия со стороны населения следует лучше объяснять свои решения. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью, которое опубликовано в газете Sueddeutsche Zeitung.

"Мы в особенной ситуации. Многие кризисы, которые следовали друг за другом, создают неопределенность. Но ясно и другое - когда доверие к правительству падает, то это означает, что решения недостаточно доводятся до сведения <...> или же их затмевают внутренние споры, ставшие достоянием общественности. Правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы исправить это", - сказал президент.

Штайнмайер, говоря о масштабных протестах фермеров, призвал "проводить личные беседы". "Протесты легитимны, но молчание между федеральным правительством и фермерами вредит всем сторонам", - полагает он.

По его словам, накал внутриполитических дебатов растет, параллельно укрепляются позиции популистов, это осложняет управление Германией. "Тем важнее найти силы для сплоченности", - отметил глава государства. Штайнмайер отметил, сейчас "мало чего осталось от уважения к людям с другим мнением". "Демократия не упала на нас с неба. Демократия никогда не гарантируется навсегда. Она существует не только благодаря конституции, но и благодаря гражданской вовлеченности", - добавил президент.

Штайнмайер уклончиво ответил на вопрос о перспективах запрета правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". "Процесс предположительно продлился бы долго. Я советую сконцентрироваться на том, что возможно и необходимо в этом году - нам следует давать лучшие ответы, организовывать и укреплять демократическое большинство", - считает он.

Протесты фермеров и рейтинг правительства

С 8 января германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот, перекрыв развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. Правительство ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Некоторые меры экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.

4 января стало известно, что кабмин решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили продолжать демонстрации протеста.

Рейтинг правящей коалиции, которая состоит из Социал-демократической партии, "зеленых" и Свободной демократической партии, в последние месяцы снижается. Сейчас их поддерживает около трети избирателей. Лишь 20% считают, что действующее правительство должно продолжить работу.