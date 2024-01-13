Санду получила в румынском городе Тимишоара премию за верность ценностям ЕС

В ходе выступления президент Молдавии призвала граждан всех стран, где в 2024 году пройдут выборы, проголосовать за европейские ценности

БУХАРЕСТ, 13 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду получила премию "Тимишоара за европейские ценности". Церемония вручения, которая прошла в кинотеатре "Тимиш" в этом румынском городе, транслировалась онлайн телеканалом TVR Info.

В своем выступлении на церемонии Санду остановилась на "угрозах европейским ценностям" и призвала граждан всех стран, где в 2024 году пройдут выборы, проголосовать за эти ценности. Она выразила благодарность Румынии за многостороннюю поддержку, сказав: "Мы мечтаем, что в будущем, когда мы вместе будем в Евросоюзе, мосты через Прут станут лишь географическими ориентирами и не будут окружены с обеих сторон пунктами пересечения границы".

Майя Санду - первый лауреат этой награды, учрежденной властями Тимишоары в этом году при поддержке нескольких городских компаний. Она предназначена, согласно мэрии, для деятелей, "продвигающих или защищающих европейские ценности внутри или вне Евросоюза".

Ранее мэр Тимишоары Доминик Фритц уточнил, что денежное содержание премии составляет €30 тыс.

Глава молдавского государства приехала в Тимишоару в пятницу. В тот же день она посетила выставку произведений выдающегося румынского скульптора Константина Брынкуша (1876-1957), а также встретилась с представителями молдавской диаспоры в этом румынском городе. После вручения премии Санду встретится с хранителем румынской короны, принцессой Маргаретой и ее супругом принцем Раду в замке Сэвыршин (уезд Арад).