В Финляндии заявили, что ищут постоянное решение по мигрантам на границе с РФ

Глава финского МИД Элина Валтонен отметила, что "действия России кажутся не только спланированными, но и такими, что оценка угрозы является постоянной"

ХЕЛЬСИНКИ, 13 января. /ТАСС/. Финляндия расценивает несанкционированное прибытие мигрантов через свою восточную границу как враждебное действие России, нацеленное в том числе на Евросоюз и НАТО, ее власти ищут постоянное решение по разрешению сложившейся ситуации. Об этом в интервью телеканалу MTV3 рассказала глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен.

На текущей неделе, несмотря на закрытые пункты пропуска, мигранты стали прибывать, незаконно пересекая государственную границу и запрашивая убежище в Финляндии. За два дня прибыли 15 человек, сообщали ранее финские пограничники. "Это новое явление, и к нему относятся очень серьезно. Совершенно ясно, что границу на местности пересекать нельзя. Это известно как России, так и российским властям в равной степени, и поэтому ситуация в этом отношении очень серьезная", - сказала Валтонен, выразив мнение, что "действия России кажутся не только спланированными, но и такими, что оценка угрозы является постоянной, по крайней мере, на данный момент, к сожалению".

Правительство Финляндии готовится к тому, что на границе "может произойти много разных событий". "Мы изучим и проясним ситуацию и, конечно, подготовимся ко всем возможным вариантам. Сейчас восточная граница останется закрытой еще на месяц, а в это время будет искаться более постоянное решение, возможно, в том числе и законодательное", - говорит Валтонен.

По ее словам, Финляндия ищет варианты совместно с другими странами и организациями. "Да, альтернативы есть, и вместе с нашими партнерами мы их ищем. Самое главное, чтобы мы действовали быстро и решительно и дали понять нашим странам-партнерам, что это не обычная просьба просителя убежища, а враждебная акция России, направленная не только против Финляндии, но и против Европейского союза и НАТО", - подчеркнула глава финского МИД.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 11 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.