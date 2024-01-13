На Украине заявили, что более 2 тыс. фур застряли в очередях на польско-украинской границе

Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Хребене", "Краковец - Корчева", "Ягодин - Дорохуск", сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. грузовиков ожидают возможности выехать из Польши на Украину на четырех пунктах пропуска, три из которых блокируются польскими перевозчиками. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Хребене", "Краковец - Корчева", "Ягодин - Дорохуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 850 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", - сказал он агентству Укринформ.

По его словам, еще 1,2 тыс. грузовиков ожидают на КПП "Медыка - Шегини". Несмотря на его разблокировку, очереди там сохраняются, пояснил Демченко. Как ожидается, 15 января польские перевозчики могут возобновить блокировку этого пункта пропуска.

Демченко рассказал, что очереди также наблюдаются на границах Украины с другими странами ЕС. По его словам, возможности выехать из Словакии ожидают 450 грузовиков, еще 500 - ждут выезда в Венгрии.

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини", однако 6 января акция протеста на этом пункте пропуска была прекращена.

Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В связи с этим водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.