Байден: республиканцам "придется за многое заплатить", если они не одобрят помощь Киеву

Республиканцы в Конгрессе США должны поддержать дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Республиканцам в Конгрессе США "придется за многое заплатить", если они не поддержат дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить", - цитирует пресс-пул Белого дома американского лидера, который отправился в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.