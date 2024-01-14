Азербайджан заявил, что не признает независимость Тайваня

В заявлении МИД республики также отмечается, что страна выступает против вмешательства во внутренние дела Китая

БАКУ, 14 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Азербайджана осудило проведенные на Тайване выборы главы администрации.

"Азербайджанская Республика поддерживает политику "одного Китая". Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В нем также отмечено, что Баку выступает против вмешательства во внутренние дела Китая.

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель от главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.