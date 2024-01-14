СМИ: "Исламское сопротивление Ирака" нанесло ракетный удар по базе США в Сирии

По данным портала Yedioth Ahronoth, целью стала база на территории аэропорта Хараб-эль-Джир

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" заявили о нанесении нового ракетного удара по базе ВС США в Сирии. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

По его данным, атаке подверглась база на территории аэропорта Хараб-эль-Джир в северо-восточной части провинции Хасеке. Подробности не приводятся.

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии подверглись с 17 октября 2023 года 127 атакам. Из них 52 нападения пришлись на базы в Ираке и 75 - в Сирии.

Ранее шиитские формирования в заявлении, размещенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Ираке и Сирии, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.