СМИ: силы безопасности Израиля задержали сестер ликвидированного лидера ХАМАС

Это произошло в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Израильские силы безопасности задержали двух сестер уничтоженного в начале января члена руководства радикального движения ХАМАС Салеха аль-Арури. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, Даляль и Фатима аль-Арури были схвачены рано утром в воскресенье в собственных домах во время рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera продемонстрировал кадры с сыном одной из сестер, который рассказал, что израильские военные ворвались и разгромили их дом, а также конфисковали фотографии его дяди Салеха.

Аль-Арури, занимавший с 2017 года пост заместителя главы политбюро ХАМАС и считавшийся вторым человеком в движении, погиб в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия ливанской столицы 2 января. Он являлся одним из основателей боевого крыла радикальной организации и возглавлял ее отряды на Западном берегу Иордана. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем, произошедшей 7 октября 2023 года.