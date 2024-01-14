В Британии не согласились с оценкой Эрдогана ударов по позициям хуситов

Глава МИД страны Дэвид Кэмерон отметил, что их действия поддержала коалиция с участием большого числа стран

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании не разделяет точку зрения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно ударов британо-американской коалиции по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News.

В пятницу Эрдоган обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам хуситов и в попытке при этом превратить Красное море в "море крови".

"Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган. Но наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран", - отметил Кэмерон. Он добавил, что Турция является "важным союзником по НАТО", однако в данном случае позиции стран не совпадают.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.