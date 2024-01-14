ВМС Британии сообщили о подозрительном сближении двух небольших судов в Красном море

Они находятся в 42,5 км к северо-западу от города Асэб в Эритрее

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Два небольших судна сблизились в Красном море примерно в 43 км от берегов Эритреи. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), пометив инцидент как "подозрительный".

"UKMTO получил информацию о сближении двух небольших судов примерно в 23 морских милях (около 42,5 км - прим. ТАСС) к северо-западу от города Асэб в Эритрее", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в X (ранее Twitter).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.