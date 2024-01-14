В МИД Швейцарии заявили о работе по подключению России к дискуссиям по Украине

Глава ведомства отметил, что приглашение России принять участие в этой встрече "не было целью"

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заверил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа. Выступая на пресс-конференции в Давосе, он отметил, что альтернативы участию РФ в мирном урегулировании нет.

Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся отсутствия РФ на четвертой встрече по украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности, Кассис сказал: "Было бы иллюзией считать, что Россия приняла бы приглашение, если бы ее пригласили". Он пояснил, что приглашение России принять участие в этой встрече "не было целью". "Сейчас мы готовим присоединение россиян [к дискуссиям], что должно осуществиться потенциально при содействии и посредничестве других стран, этому нет альтернативы", - сказал он, подчеркнув: "Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно".

Глава швейцарской дипломатии утверждал, что цель всех четырех встреч по "формуле мира" состояла в "создании общего понимания" относительно 10 пунктов плана, выдвинутого президентом Украины Владимиром Зеленским. Нужно было "посмотреть, можем ли мы прийти к согласию", отметил Кассис, добавив, что речь идет о формировании "основы", которую можно было бы "представить России". "Мы должны увидеть, как и когда Россия сможет быть с нами на борту", - резюмировал министр.

В 2023 году состоялись три встречи в формате украинской "формулы мира". Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года. Нынешняя встреча в Давосе созвана по инициативе Швейцарии и Украины. Ее сопредседателями являются Кассис и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Россия не была приглашена ни на одну из четырех встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.