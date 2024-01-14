МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы

В частности, это связано с выборами в США, заявил глава ведомства Стефан Сежурне

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Нынешний год будет иметь критически важное значение для всего европейского континента, особенно в контексте выборов в США, считает министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с германской коллегой Анналеной Бербок.

"Для меня главным в ходе нашей первой встречи было отметить тот факт, что франко-германский тандем важен как никогда, 2024 год станет ключевым для всего континента. Я в частности говорю об этом в контексте выборов в США, которые потребуют проанализировать обстановку в зависимости от результатов", - сказал Сежурне.

Он заверил коллегу в намерении продолжать курс на укрепление двусторонних отношений и выразил надежду на осуществление совместных зарубежных поездок "в ближайшие месяцы и годы".

Глава французской дипломатии сообщил, что обсудил с Бербок ситуацию на Украине и подтвердил, что Франция и ФРГ "полностью согласны, что нужно поддерживать украинцев так долго, как это потребуется". Говоря же о предстоящей в понедельник поездке в Польшу, он пообещал "предложить своему польскому коллеге инициативы, которые укрепят связь [Варшавы] с тандемом Парижа и Берлина".